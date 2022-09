Primeira visita ao exterior de Xi Jinping valoriza as relações especiais da China com o Cazaquistão

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta quarta-feira (14) em Nur-Sultan, horário local, com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev.

Xi Jinping disse estar contente por reencontrar-se com o líder de Estado do Cazaquistão após os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. “Voltei a visitar o belo Cazaquistão em cinco anos, o que me agrada bastante”, disse o líder chinês.

“Trata-se da minha primeira visita ao exterior desde a eclosão da pandemia do novo coronavírus. Escolhi o Cazaquistão, o que reflete o alto nível e o caráter especial das relações entre os dois países, além da nossa profunda amizade”, assinalou Xi Jinping.

Segundo ele, o Cazaquistão é um grande país da Ásia Central, e possui uma influência importante na região euroasiática. “Quero reiterar a alta importância do governo chinês dada às relações bilaterais. Quaisquer que sejam as mudanças internacionais, a China sempre apoiará a independência, a soberania e a integridade territorial do Cazaquistão, bem como as medidas de reforma que o Sr. Presidente promoveu para proteger a estabilidade e o desenvolvimento de seu país”, assinalou Xi Jinping. Ele também ressaltou a posição chinesa de se opor a qualquer intervenção nos assuntos internos do Cazaquistão por qualquer força, e disse que a China será sempre um “amigo e parceiro confiável”.

