Primeiro lote da vacina cubana contra Covid-19 chega à Venezuela

247 - Como parte de um acordo entre os governos de Cuba e Venezuela, o primeiro lote de vacinas Abdala chegou quinta-feira ao país sul-americano, de um total de 12 milhões acordado, para contribuir com a campanha de imunização, informou a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez. Ela destacou o triunfo de Cuba na luta contra a Covid-19 e sua solidariedade com os povos do mundo.

“Esta vacina extraordinária, que tem uma das melhores eficácias do mundo, será incorporada ao processo de imunização da Venezuela e será a população que vai desfrutar dela. Agradecemos ”, disse Rodríguez, acompanhado do ministro do Poder Popular da Saúde, Carlos Alvarado, e da ministra da Ciência e Tecnologia, Gabriela Jiménez, informa a Telesul.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.