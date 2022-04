Primeiro-ministro acusa EUA de promover golpe no Paquistão por aproximação do país com Moscou

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, acusou abertamente os EUA de instigar a moção de desconfiança contra ele para minar a “política externa independente” de Islamabad edit

Sputnik - O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, acusou abertamente os EUA de instigar a moção de desconfiança contra ele para minar a “política externa independente” de Islamabad sob seu governo. Khan disse que Washington ficou irritado com sua visita a Moscou em fevereiro e até o ameaçou por meio do enviado de Islamabad aos EUA.

A Suprema Corte do Paquistão declarou na quinta-feira a decisão do primeiro-ministro Imran Khan de dissolver a Assembleia Nacional como "inconstitucional", abrindo caminho para o restabelecimento do Parlamento federal.

O tribunal também convocou uma sessão da Assembleia Nacional na manhã de sexta-feira, onde a votação da moção de desconfiança contra o governo de Imran Khan deve ocorrer.

