Primeiro-ministro britânico é acusado de corrupção

247 - O Partido Trabalhista acusou o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de corrupção por considerar que um militante e financiador Conservador milionário teve acesso privilegiado ao Governo após financiar as obras de reforma do apartamento do primeiro-ministro, em Downing Street.

Mensagens de WhatsApp divulgadas nesta quinta-feira (6) revelam que Johnson concordou em estudar propostas para um grande evento cultural proposto pelo milionário David Brownlow, militante e membro da Câmara dos Lordes pelo Partido Conservador.

Nelas, Johnson pede uma “ajuda” para que a designer Lulu Lytle pudesse continuar com as obras, em novembro de 2020.,

"Ps estou no plano da grande exibição”, irei responder", disse o primeiro-ministro em uma mensagem onde pedia a Brownlow dinheiro adicional para acabar as obras de reforma.

De acordo com reportagem de O Antagonista , o milionário conservador financiou 58 mil libras em reformas na residência.

