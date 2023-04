Primeiro-ministro britânico sob investigação ética

Apoie o 247

RT - O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, está sendo investigado pelo regulador de normas parlamentares por não ter mencionado o interesse de sua esposa em uma empresa de cuidados infantis ao discutir um aumento de financiamento de US$ 5 bilhões para o setor.

Na segunda-feira, o nome de Sunak foi adicionado a uma lista de políticos investigados pelo comissário Daniel Greenberg, que disse que a investigação foi iniciada na última quinta-feira.

O caso está relacionado a um incidente no mês passado em que Sunak anunciou um aumento de financiamento de £ 4 bilhões (US$ 5 bilhões) para creches. O esquema faria com que as pessoas pagassem bônus para se tornarem babás, com aqueles que ingressassem na profissão por meio de uma agência privada pagassem o dobro.

Quando perguntado por parlamentares por que a política favorecia empresas privadas, Sunak não mencionou que sua esposa, Akshata Murty, detém 20.000 ações da Koru Kids, uma agência privada de babá. A Koru Kids é uma das seis agências listadas no site do governo como beneficiárias do novo esquema.

O gabinete de Sunak insiste que ele não fez nada de errado e que declarou seu interesse em Koru Kids ao gabinete do gabinete por escrito antes de seu questionamento no mês passado. No entanto, o código de conduta citado por Greenberg afirma que os deputados “devem sempre ser abertos e francos ao declarar qualquer interesse relevante em qualquer processo da casa ou de suas comissões”, inclusive os verbais.

Murty é filha do bilionário magnata da tecnologia indiano Narayana Murthy. De acordo com o Sunday Times, ela e Sunak têm uma fortuna combinada de $ 830 milhões, tornando-os o casal mais rico de todos os tempos a residir em Downing Street.

