ICL

Rádio Internacional da China - Há três anos, o primeiro-ministro do Reino do Camboja, Hun Sen, foi o primeiro líder estrangeiro a visitar a China após o surto repentino da Covid-19. Em 2023, o primeiro-ministro visitou novamente a China e concedeu uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) antes de sua viagem. O primeiro-ministro valoriza muito a amizade entre os dois países e disse que o Camboja sempre será um bom amigo da China.

Na entrevista, Hun Sen disse que o objetivo de sua visita à China era aprofundar a cooperação em vários campos, incluindo a cooperação política, e promover a implementação de uma série de acordos já em vigor entre os dois países, incluindo o Acordo de Livre Comércio Camboja-China (CCFTA, na sigla em inglês).

Ele disse que ninguém pode impedir o desenvolvimento da China e que o desenvolvimento da China é bom para o mundo inteiro. O Camboja foi o primeiro país a assinar o plano de ação para construir em conjunto uma comunidade com um futuro compartilhado, além de ter participado da implementação da iniciativa do Cinturão e Rota, e aceito a assistência da China nas áresa de tecnologia da informação e construção de infraestrutura. "A China respeita muito nossas decisões no processo de construção", acrescentou o primeiro-ministro.

Alguns países questionaram o desenvolvimento do Camboja, dizendo que o país é muito dependente da China. Em resposta, Hun Sen disse que a China ajudou o Camboja a construir muitas pontes, mas os países que questionaram não fizeram nada. Alguns países até pressionam o Camboja, querendo que o Camboja siga seu caminho político. Enfatizou que as sanções violam o multilateralismo e o propósito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Além disso, Hun Sen acredita que se a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global, propostas pelo presidente Xi Jinping, forem amplamente aceitas, o mundo se tornará uma comunidade de coexistência harmoniosa, com prosperidade comum e um futuro brilhante.

