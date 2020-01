Primeiro-ministro canadense diz que míssil do Irã derrubou avião ucraniano

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que um míssil enviado pelo Irã derrubou o avião ucraniano que caiu logo após decolar em Teerã, matando as 176 pessoas a bordo. A mesma narrativa começou a ser usada pelo governo dos EUA nesta quinta-feira 9. Teerã nega edit

247 - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou que um míssil enviado pelo Irã derrubou o avião ucraniano que caiu logo após decolar em Teerã nesta quarta-feira 8, matando as 176 pessoas a bordo.

Segundo Trudeau, autoridades canadenses possuem fontes que provam que foi um míssil enviado pelo Irã que derrubou o avião.

"Isso pode ter sido sem intenção", afirmou, acrescentando que parceiros internacionais estão envolvidos na investigação. "É extremamente importante que haja uma investigação completa e crível".

A mesma narrativa começou a ser usada pelo governo dos Estados Unidos nesta quinta-feira 9. Primeiro, uma reportagem da revista norte-americana Newsweek trouxe declarações de três fontes - duas oficiais do governo americano - que disseram que o acidente foi causado por um sistema anti-míssil do Irã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também falou sobre o assunto e comentou que “alguém pode ter cometido um erro”. Ele acrescentou a jornalistas ter suspeitas sobre o acidente e uma sensação muito ruim sobre o avião, mas não deu outros detalhes.

O chefe da aviação civil iraniana, no entanto, negou essa possibilidade e a classificou de rumor ilógico, segundo a Reuters. De acordo com o chefe da Organização de Aviação Civil do Irã, Ali Abedzadeh, é impossível que o avião tenha sido abatido por um míssil.

O Boeing 737 transportava 176 pessoas: 82 iranianos, 63 canadenses, dez suecos, quatro afegãos e três britânicos. Outros 11 eram ucranianos, incluindo os nove tripulantes. Ao menos trinta vítimas eram da região de Edmonton, Canadá, que acolhe uma importante diáspora iraniana, informa o UOL.