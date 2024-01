Primeiro-ministro chinês afirma em Davos que a China sempre será um forte defensor do multilateralismo

Apoie o 247

Xinhua - A China não se retira de acordos ou de organizações, tampouco pede a outros países que escolham lados, e sempre foi um forte defensor do multilateralismo, disse o primeiro-ministro chinês Li Qiang nesta terça-feira (16), durante a Reunião Anual de 2024 do Fórum Econômico Mundial.

O tema da reunião deste ano, "Reconstruindo a Confiança", ecoa bem com as preocupações das pessoas, disse Li ao entregar um discurso especial no evento conduzido por Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum.

A confiança vem de nossa aspiração compartilhada por um futuro melhor para a humanidade e de nossa vontade comum de trabalhar juntos para isso, afirmou Li.

Como observou o presidente chinês Xi Jinping, o mundo entrou em um novo período de turbulência e transformação, no entanto, a direção geral do desenvolvimento e progresso humano não mudará, a dinâmica geral da história mundial avançando em meio a reviravoltas não mudará, e a tendência geral em direção a um futuro compartilhado para a comunidade internacional não mudará, disse Li.

Todas as partes devem descartar preconceitos, superar divisões, tratar umas às outras com sinceridade, mover-se na mesma direção e trabalhar juntas para resolver o déficit de confiança, afirmou o primeiro-ministro chinês.

Li apresentou uma proposta de cinco pontos sobre a reconstrução da confiança, o fortalecimento da cooperação e a promoção da recuperação econômica global, sendo o primeiro ponto o fortalecimento da coordenação da política macroeconômica, a defesa firme do sistema de comércio multilateral e a construção de uma maior sinergia para o crescimento econômico mundial.

O segundo ponto, disse Li, é fortalecer a divisão internacional do trabalho e a coordenação industrial, promover inabalavelmente a liberalização e facilitação do comércio e investimento e manter efetivamente a estabilidade e o fluxo suave das cadeias globais de produção e fornecimento.

Li também pediu o fortalecimento das trocas e cooperação globais em ciência e tecnologia, trabalhando juntos para criar um ambiente aberto, justo e não discriminatório para o desenvolvimento científico e tecnológico, e derrubar barreiras que restrinjam o fluxo de fatores de inovação.

A cooperação no desenvolvimento verde deve ser fortalecida, disse Li, acrescentando que os países em todo o mundo devem remover várias barreiras nesse campo, trabalhar juntos para a transformação verde, defender o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e abordar ativamente as mudanças climáticas globais.

O quinto ponto é fortalecer a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul, implementar integralmente a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, reduzir as lacunas de desenvolvimento e lutar para construir uma economia mundial universalmente benéfica e inclusiva, disse o primeiro-ministro chinês.

Li enfatizou que a China é um país que dá grande importância a compromissos, honrando suas palavras com ações concretas o tempo todo. Com a maior sinceridade, esforços supremos e resultados concretos, a China provou consistentemente ao mundo que é um país digno de confiança.

Nos últimos anos, a China tem sido um motor importante do desenvolvimento global e está avançando na modernização chinesa em todos os aspectos por meio do desenvolvimento de alta qualidade, disse Li.

A China estabeleceu bases sólidas e sólidas em termos de base industrial, fatores de produção e capacidade de inovação, afirmou, acrescentando que sua tendência geral de crescimento de longo prazo não mudará e proporcionará um ímpeto contínuo e forte para o desenvolvimento do mundo.

Li disse que a China tem um mercado de superdimensionamento com demanda rapidamente desbloqueada, e também está cultivando grandes novos impulsionadores de crescimento em áreas como um novo tipo de urbanização e transição verde. Isso fornecerá um espaço mais amplo para impulsionar o comércio e investimento global, acrescentou.

Não importa como o mundo mude, a China permanecerá comprometida com a política nacional fundamental de abertura e abrirá ainda mais suas portas para o mundo, disse o primeiro-ministro.

Escolher o mercado chinês não é um risco, mas uma oportunidade, disse Li. A China recebe investimentos de empresas de todos os países de braços abertos e continuará a expandir a abertura institucional, a reduzir continuamente a lista negativa para investimentos estrangeiros, a fornecer tratamento nacional para empresas estrangeiras e a continuar a fomentar um ambiente de negócios orientado para o mercado, baseado na lei e de classe mundial, acrescentou.

Após o discurso, Li respondeu a perguntas de Schwab sobre temas como governança da Inteligência Artificial (IA) e o sistema multilateral. Ele enfatizou que devemos ter as pessoas como centro, ser inclusivos e trazer benefícios para todos, trabalhar por uma boa IA com boa governança e orientar a IA em uma direção que seja propícia ao progresso da civilização humana.

Ele disse que o verdadeiro multilateralismo deve ser construído sobre normas básicas que regem as relações internacionais com base nos objetivos e princípios da Carta da ONU. A China não se retira de acordos ou de organizações, tampouco pede a outros países que escolham lados, e sempre foi um forte defensor do multilateralismo, acrescentou.

O presidente da Confederação Suíça, Viola Amherd, o presidente de Cingapura, Tharman Shanmugaratnam, o rei da Bélgica, Philippe, o presidente de Ruanda, Paul Kagame, o presidente de Gana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, o primeiro-ministro de Luxemburgo, Luc Frieden, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a diretora-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Daren Tang, e cerca de 1.500 figuras políticas e representantes da comunidade empresarial, academia e organizações de mídia de vários países participaram do evento.

