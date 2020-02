Primeiro-ministro chinês pede desenvolvimento de vacina e medicamentos contra epidemia de coronavírus

O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, sublinhou na quinta-feira a aceleração do desenvolvimento de uma vacina e de remédios contra a pneumonia causada pelo novo coronavírus edit

247 - O primeiro-ministro da China, Li Keqiang, exercendo também o comando de um grupo do governante Partido Comunista para a prevenção e o controle do surto do novo coronavírus, pediu que sejam acelerados os trabalhos para o desenvolvimento de uma vacina e medicamentos para o combate à epidemia.

Li foi informado sobre a pesquisa científica sobre a prevenção e o controle da epidemia no Centro Chinês para a Prevenção e o Controle de Doenças (CCPCD) e escutou as opiniões de especialistas médicos, informa a Xinhua.

As instituições de controle de doenças devem lutar contra o tempo para descobrir a fonte e o mecanismo de transmissão do novo coronavírus, pesquisar sobre o desenvolvimento de uma vacina e proporcionar apoio tecnológico para melhorar o diagnóstico e tratamento, mencionou Li.

Ao indicar que a situação continua sendo severa e complexa, Li disse que espera que os especialistas fortaleçam a pesquisa e a avaliação da tendência da epidemia e descubram novas condições da doença para apoiar o controle precioso da pneumonia.

Li pediu a distribuição e uso científicos de recursos preventivos e uma transparência da informação sobre a epidemia.

Ao sublinhar que a chave para vencer a batalha contra a epidemia é melhorar o efeito do tratamento e reduzir a mortalidade, Li disse que as vacinas e os medicamentos efetivos são poderosos remédios para a epidemia.

Li pediu que os especialistas multidisciplinares façam esforços conjuntos de pesquisa para acelerar o desenvolvimento de kits de teste fáceis, e de vacinas e medicamentos efetivos para combater o novo coronavírus.

O primeiro-ministro destacou a dependência de medidas científicas para vencer a epidemia.