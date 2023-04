Primeiro-ministro chinês ressalta esforços para buscar desenvolvimento de alta qualidade

Apoie o 247

ICL

Xinhua - O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, ressaltou a importância dos esforços para buscar um desenvolvimento de alta qualidade ao presidir uma sessão de estudo do Conselho de Estado no domingo (23).

Li disse que esforços devem ser feitos para melhorar a capacidade de buscar o desenvolvimento de alta qualidade, implementar plenamente as decisões e planos do Comitê Central do Partido Comunista da China e fazer progressos contínuos na promoção do desenvolvimento de alta qualidade.

É uma parte importante do pensamento econômico de Xi Jinping aplicar plena e fielmente a nova filosofia de desenvolvimento em todas as frentes e se concentrar na promoção do desenvolvimento de alta qualidade, disse Li na reunião.

Ele enfatizou que o desenvolvimento de alta qualidade é um requisito intrínseco da modernização chinesa, uma escolha inevitável ao cruzar grandes limiares e a chave para obter uma vantagem estratégica.

Devemos tomar a iniciativa de aplicar a nova filosofia de desenvolvimento em todos os estágios do desenvolvimento econômico e social, disse Li.

Ele observou que é necessário colocar a qualidade em primeiro lugar e dar prioridade à eficiência. Ele disse que devemos aprofundar firmemente a reforma e a abertura, transformar o padrão de desenvolvimento e fazer esforços para garantir e melhorar os padrões de vida do povo de maneira realista..

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.