Primeiro-ministro das Ilhas Salomão diz que reação da Austrália ao acordo de segurança com a China é "histérica e hipócrita"

247 - O primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Manasseh Sogavare, acusou a Austrália de hipocrisia em sua reação ao acordo de segurança entre Honiara e Pequim.

Segundo Sogavare, a aliança militar AUKUS nunca foi transparente, e mesmo assim ele não se "tornou teátrico e histérico". Os termos finais do acordo entre Ilhas Salomão e China não foram divulgados, o que vem gerando especulações intensas na imprensa internacional.

>>> Pequim: especulações dos EUA e da Austrália sobre suposta construção de base militar nas Ilhas Salomão é "desinformação pura"

“Seria de esperar que, como membro da família do Pacífico, as Ilhas Salomão e os membros do Pacífico fossem consultados para garantir que este tratado de AUKUS seja transparente, pois afetará a família do Pacífico ao permitir submarinos nucleares nas águas do Pacífico”, disse Sogavare, conforme o jornal The Guardian.

“Ah, mas eu percebo… que a Austrália é um país soberano e que pode entrar em qualquer tratado que quiser, de forma transparente ou não -- exatamente o que eles fizeram com o tratado de AUKUS”, seguiu.



Sogavare acrescentou: “quando a Austrália se inscreveu no AUKUS, não nos tornamos teatrais e histéricos sobre as implicações que isso teria para nós. Respeitamos a decisão da Austrália. E fico feliz em dizer que a Austrália, os Estados Unidos e o Japão também respeitaram nossa soberania para firmar este acordo de segurança com a China, com base na confiança e no respeito mútuo”.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, rebateu, dizendo que Sogavare mudou de posição baseando-se em "influências externas".

