Primeiro-ministro de Israel se encontra com Joe Biden nesta quinta-feira

Sputnik - O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, realiza nesta quinta-feira (26) sua primeira viagem diplomática a Washington, onde vai se encontrar com o presidente dos EUA Joe Biden.

Os dois políticos devem analisar o programa nucelar iraniano, entre outras questões regionais.

Na véspera de sua visita aos Estados Unidos, Bennett disse aos jornalistas que Biden é "um velho e verdadeiro amigo do Estado de Israel".

O premiê israelense, de 49 anos de idade, assumiu o cargo em junho como chefe de um governo de coalizão dividido ideologicamente. "Há uma nova administração nos Estados Unidos e também um novo governo em Israel, e eu estou trazendo comigo de Jerusalém o novo espírito de cooperação", disse Bennett.

Um alto funcionário da administração Biden avançou nesta semana que a Casa Branca espera que os líderes discutam o processo de paz no Oriente Médio. No entanto, Bennett disse recentemente ao The New York Times que ele não está interessado em conversações de paz com os palestinos e se opõe aos esforços dos EUA para revisar o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), conhecido também como acordo nuclear iraniano.

Bennett também previu que ele e sua equipe discutirão oportunidades para fortalecer a superioridade militar de Israel no Oriente Médio. Além do mais, ele procurará igualmente reforçar a cooperação com Washington em matéria de comércio, de alta tecnologia e nos esforços de combate ao coronavírus e às mudanças climáticas. Falando ontem (25) com o secretário de Estado americano Antony Blinken, Bennett disse que espera "cooperação e boa vontade" com os americanos.

