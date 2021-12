Primeiro-ministro de Israel tem encontro "histórico" com príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos

Apoie o 247

Reuters - O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Mohammed bin Zayed al-Nahyan, recebeu o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, nesta segunda-feira (13), para a primeira reunião pública da história entre o governante de fato dos Emirados Árabes Unidos e um líder israelense.

O embaixador de Israel em Abu Dhabi disse que a questão do Irã estava na pauta da conversa, que ocorre na esteira da formalização das relações bilaterais no ano passado em decorrência de uma iniciativa regional liderada pelos Estados Unidos.

Embora a preocupação comum com as atividades iranianas seja uma das razões das movimentações diplomáticas, os Emirados também tentam melhorar as relações com o governo iraniano.

Ao divulgar fotos de Bennett e do xeique Mohammed sorrindo e apertando as mãos, o gabinete do premiê israelense descreveu o encontro como "histórico".

Um comunicado na agência estatal de notícias WAM disse que o xeique Mohammed expressou esperança em "estabilidade no Oriente Médio", e que a visita de Bennet irá "fomentar o relacionamento de cooperação para medidas mais positivas de interesse do povo das duas nações e da região".

Os palestinos, cuja diplomacia com Israel se encontra estagnada desde 2014, deploram a aproximação entre Israel e os Emirados.

O embaixador israelense, Amir Hayek, não quis detalhar nenhum debate sobre o Irã, mas disse à Rádio do Exército de seu país: "O primeiro-ministro não veio aqui somente para abordar a questão iraniana".

Os Emirados despacharam um enviado a Teerã na semana passada, enquanto potências mundiais tentam renovar o acordo nuclear do Irã. Uma delegação dos EUA deve ir aos Emirados nesta semana para aconselhar bancos locais a não desrespeitarem sanções contra o Irã.

O Irã é o arqui-inimigo de Israel, mas não é mencionado em público por Bennett desde que ele partiu para os Emirados, no domingo, prometendo estimular o comércio bilateral e outras formas de cooperação civil.

Citando autoridades não identificadas, o jornal Israel Hayom disse que Bennett deve colocar o xeique Mohammed a par de inteligência relacionada a milícias e drones supostamente supridos pelo Irã na região.

