Primeiro-ministro de Israel testa negativo para Covid-19, após filha ser infectada

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, testou negativo neste domingo para Covid-19 após sua filha de 14 anos ter sido infectada pelo coronavírus, disse o seu gabinete.

Bennett havia deixado a reunião semanal do seu ministério e ido para casa para se isolar depois de ficar sabendo do teste positivo de sua filha, que aconteceu no momento em que as infecções estão se disseminando rapidamente por Israel devido à variante Ômicron.

Bennett fez um teste PCR, que deu negativo, mas decidiu se manter em isolamento por enquanto, por precaução, disse o seu gabinete em um comunicado. Bennett recebeu a dose de reforço da vacina em 20 de agosto.

PUBLICIDADE

A filha do primeiro-ministro foi vacinada contra Covid-19, disse seu gabinete. Ele não revelou se ela foi infectada pela Ômicron ou pela variante Delta, também presente em Israel.

Bennett foi criticado após sua esposa e filhos saírem de férias no exterior no começo deste mês, apesar de seus pedidos para que israelenses ajudassem a conter a disseminação da Ômicron cancelando seus planos de viajar para fora.

PUBLICIDADE

Israel relatou 1.118 casos confirmados de Ômicron, com a quantidade de pessoas infectadas pela variante dobrando a cada dois dias.

PUBLICIDADE