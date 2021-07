Primeiro-ministro do Haiti é investigado como possível mandante de assassinato do presidente

247 - O primeiro-ministro do Haiti, Claude Joseph, está sendo investigado como possível mandante do assassinato do presidente Jovenel Moïse, no último dia 7 em sua residência oficial em Porto Príncipe. A hipótese, apontada pela imprensa colombiana e analisada pelo FBI, é de que o crime foi planejado por meses para que Joseph chegasse à Presidência.

Joseph assumiu o comando do país na semana passada. O FBI acredita que o crime pode ter sido realizado com a conivência de “altos funcionários do governo”.

De acordo com informações do jornal O Globo , uma emissora que teve acesso a fotos e registros telefônicos, relata o que tanto investigadores americanos quanto os haitianos creem que Joseph foi o mandante, ao lado do suposto médico Christian Emmanuel Sanon, preso no domingo, e do ex-senador John Joel Joseph, foragido da Justiça.

