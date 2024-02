Primeiro-ministro do Iêmen realiza visita oficial a Moscou

Apoie o 247

TASS - O chefe do governo iemenita internacionalmente reconhecido, Ahmed Awad Bin Mubarak, realiza a partir desta segunda-feira (26), uma visita oficial a Moscou, informou a agência de notícias iemenita Saba.

O primeiro-ministro iemenita planeja se reunir com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, o vice-primeiro-ministro Alexey Overchuk, o presidente da Duma Estatal, ou câmara baixa do parlamento, Vyacheslav Volodin, e o presidente da câmara alta do Conselho da Federação de parlamento Valentina Matviyenko.

Entre os temas a discutir em Moscou estão questões de relações bilaterais, certos aspectos da agenda regional, bem como “o papel da Rússia na promoção da segurança e da paz no Iémen”, afirmou a agência iemenita.

Ahmed Awad Bin Mubarak foi nomeado primeiro-ministro do Iêmen em 5 de fevereiro, continuando a servir como ministro das Relações Exteriores. Esta é a sua primeira visita ao exterior na nova função.

