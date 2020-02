Primeiro-ministro do Japão nega que as Olimpíadas de Tóquio 2020 serão canceladas ou adiadas

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe disse ao parlamento que as Olimpíadas de Tóquio 2020 não serão canceladas ou adiadas, apesar dos temores sobre o novo coronavírus que infectou milhares de pessoas e lançou uma sombra sobre as viagens e o turismo na Ásia edit

247 - De acordo com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, a programação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 está mantida.

A tocha olímpica deve chegar ao norte de Miyagi em seis semanas, anunciando o início dos Jogos quatro meses depois, em 24 de julho, informa o site Bloomberg.

"Quero deixar claro que o Comitê Organizador e o Comitê Olímpico Internacional não estão mantendo nenhuma discussão sobre a possibilidade de realizar ou não os Jogos de Tóquio", disse Abe ao parlamento nesta quinta-feira, a despeito de as restrições de viagens já começarem a afetar alguns dos eventos de qualificação.

O Japão está contando com as Olimpíadas para ajudar a fortalecer a economia e seu governo nem quer ouvir falar de adiamento ou cancelamento.

Respondendo a perguntas no parlamento, Abe disse que uma reunião de revisão do projeto do Comitê Olímpico Internacional na próxima semana não discutirá a hipótese de adiamento ou cancelamento dos jogos. Ele acrescentou que quer trabalhar em estreita colaboração com o Comitê Olímpico do Japão e o Governo Metropolitano de Tóquio para avançar com os preparativos para o evento.