Primeiro-ministro do Líbano diz que "corrupção" causou explosão em Beirute

Sputnik - O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, disse neste sábado que a corrupção causou a explosão no porto de Beirute na última terça-feira (4), que deixou mais de 150 mortos e cerca de 6.000 feridos.

"A explosão que abalou o porto ocorreu por causa da corrupção", afirmou ele em pronunciamento à nação.

Além disso, o premiê afirmou que convocaria eleições antecipadas para diminuir a crise político surgida após a tragédia.

"Nós não podemos sair dessa crise sem eleições parlamentares antecipadas", disse Diab.

Milhares de manifestantes se reuniram neste sábado (8) em frente ao prédio do Parlamento, em Beirute, para protestar contra o governo e pedir sua renúncia.

Os presentes no ato culpam as autoridades pela explosão no porto, causada por toneladas de nitrato de amônio armazenadas de forma imprópria. Houve confronto entre a polícia e manifestantes no ato, que terminou com mais de 100 feridos e várias pessoas hospitalizadas, segundo a Cruz Vermelha.

