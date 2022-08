Primeiro-ministro do Peru renuncia, o 4º a deixar o governo Castillo no mesmo ano

Apoie o 247

Sputnik - Em meio à crise instalada desde que Castillo ganhou as eleições no ano passado, premiê que o acompanhava desde sua vitória e já havia sido ministro da Justiça se retirou do cargo alegando "razões pessoais".

Nesta quarta-feira (3), o primeiro-ministro do Peru, Aníbal Torres, apresentou sua renúncia ao presidente Pedro Castillo, segundo o jornal O Globo.

"Por motivos pessoais coloco à sua disposição o cargo de presidente do Conselho de Ministros [...] aproveito esta oportunidade para agradecer pela confiança depositada em mim, primeiro como ministro da Justiça e depois como premiê", disse Torres em sua conta no Twitter.

Torres, de 79 anos, acompanhou Castillo desde a campanha à presidência e foi nomeado ministro da Justiça, cargo que ocupou até fevereiro, quando assumiu como premiê.

O agora ex-primeiro-ministro se torna assim o quarto chefe de Gabinete a deixar o cargo em meio às polêmicas que envolvem Castillo por casos de corrupção.

No Peru, é tradição que todos os ministros ponham seus cargos à disposição do presidente quando o primeiro-ministro renuncia, a quem cabe coordenar os membros do Gabinete e administrar as relações do Executivo com os demais poderes do Estado.

