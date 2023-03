Primeiro-ministro do Reino Unido descarta devolução das esculturas de mármore do Partenon à Grécia

A Grécia tem buscado há décadas a devolução do que considera relíquias ilegalmente exportadas com 2.500 anos de idade edit

MOSCOU, 13 de março (Sputnik) - O Reino Unido não tem a intenção de devolver à Grécia as esculturas de mármore do Partenon, controversamente removidas do templo de Atenas no início do século XIX pelo diplomata britânico Lord Elgin, já que elas pertencem ao Museu Britânico por lei, disse o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, na segunda-feira.

A Grécia tem buscado há décadas a devolução do que considera relíquias ilegalmente exportadas com 2.500 anos de idade. Londres afirma que as esculturas foram legalmente adquiridas por Elgin de autoridades otomanas que exerciam autoridade na Grécia na época e agora pertencem legalmente ao Museu Britânico.

"O Reino Unido cuidou das esculturas de Elgin por gerações", disse Sunak a repórteres a caminho dos EUA, citado pelo jornal The Guardian, acrescentando que "nossas galerias e museus são financiados pelos contribuintes porque são um grande ativo para este país".

O primeiro-ministro enfatizou que a coleção de esculturas da Grécia Antiga, pertencente ao Museu Britânico, é protegida por lei, e as autoridades britânicas "não têm planos de mudá-la".

"Compartilhamos seus tesouros com o mundo, e o mundo vem ao Reino Unido para vê-los", acrescentou.

A imprensa grega informou em dezembro de 2022 que o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis estava em negociações secretas com o presidente do Museu Britânico, George Osborne. Enquanto isso, o Museu Britânico poderia considerar devolver as esculturas apenas por empréstimo.

