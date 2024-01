Primeiro-ministro espanhol declara apoio a manifestações pró-Palestina

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou no domingo (21) que apoia dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina em várias cidades espanholas, informa a agência WAFA.

"Também estamos com todos eles", disse Sánchez durante uma conferência do Partido Socialista na Galícia, referindo-se às manifestações que ocorreram "em muitas ruas e vilas na Espanha (...) para reconhecer o Estado palestino e interromper a guerra no Oriente Médio".

continua após o anúncio

As manifestações foram organizadas e convocadas pela Shabaka, uma plataforma de solidariedade contra a ocupação da Palestina, sob o lema "Vamos parar o genocídio na Palestina", em importantes cidades espanholas, incluindo Madri, que viu a maior manifestação na qual, segundo o governo, 25.000 pessoas participaram.

A Espanha é um dos países da União Europeia mais críticos a Israel em sua agressão contra a Faixa de Gaza, que resultou na morte de mais de 25.000 palestinos, a maioria mulheres e crianças, de acordo com as estatísticas mais recentes do Ministério da Saúde.

continua após o anúncio

"Os bombardeios indiscriminados e a matança de meninos e meninas e milhares de pessoas em Gaza são inaceitáveis", disse Sánchez no domingo.

Ele acrescentou: "Exigimos um cessar-fogo permanente, queremos que a ajuda humanitária entre em Gaza, que seja realizada uma conferência de paz internacional e que toda a comunidade internacional reconheça o estado palestino."

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: