Primeiro-ministro holandês visitará o Brasil de 8 a 10 de maio

(Sputnik) - O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, viajará ao Brasil em uma visita oficial de três dias a partir de 8 de maio, informou o governo holandês nesta terça-feira.



"O primeiro-ministro Rutte visitará o Brasil de 8 a 10 de maio", disse o governo em comunicado, acrescentando que Rutte se reunirá com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva em 9 de maio.



As duas autoridades vão discutir as relações entre Holanda e Brasil, comércio mútuo e cooperação em energia, agricultura e segurança alimentar, segundo o gabinete holandês.



Uma delegação holandesa liderada pelo primeiro-ministro também deve participar de um jantar oficial com Lula, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado do Brasil, ministros do País e outras autoridades de alto escalão.

