Primeiro-ministro libanês renuncia antes de formar governo

247 - O primeiro-ministro libanês nomeado anunciou, neste sábado (26), que desiste de formar um novo governo e renuncia.

"Peço desculpas por não poder seguir com a tarefa de formar governo", declarou Mustapha Adib em um discurso televisionado, após longas negociações para escolher uma equipe governamental aprovada pelas diferentes forças políticas rivais do país.

O Líbano está sob fortes pressões de potências internacionais para que realizem as reformas que julgam necessárias para tirar o país da grave situação econômica em que se encontra há meses.

O processo de formação do novo governo está paralisado devido às divergências sobre a atribuição dos ministérios.

Há uma disputa ferrenha pelo Ministério das Finanças entre o Hezbollah e o ex-primeiro-ministro Saad Hariri. Ministério das Finanças, informa o UOL.



