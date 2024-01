Primeiro-ministro palestino discute entrega de ajuda a Gaza com o diretor adjunto do Programa Mundial de Alimentos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O primeiro-ministro palestino Mohammed Shtayyeh se encontrou nesta terça-feira (16) com o diretor adjunto executivo e diretor de operações do Programa Mundial de Alimentos (WFP), Carl Skau, quando foi informado sobre os esforços do programa para entregar alimentos e ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Durante a reunião em Ramallah, Shtayyeh alertou para a acelerada catástrofe humanitária na Faixa de Gaza como resultado da oferta limitada de alimentos e suprimentos de socorro trazidos através da passagem de Rafah.

continua após o anúncio

Ele pediu mais pressão sobre Israel para abrir todas as passagens para a entrega de ajuda humanitária e permitir que a ajuda seja entregue diretamente da Cisjordânia para Gaza.

Shtayyeh afirmou que Israel é obrigado a permitir a transferência de ajuda da Cisjordânia para a Faixa de Gaza, o que poderia facilitar a entrega de ajuda ao norte de Gaza diante da situação deteriorada resultante da separação do norte do sul e da prevenção do exército de ocupação na chegada de remessas de ajuda.

continua após o anúncio

Ele destacou que há esforços de coordenação com parceiros internacionais para garantir a entrada de medicamentos e suprimentos médicos na Faixa de Gaza assim que Israel permitir, enfatizando que a prioridade é entregar ajuda humanitária e médica e restaurar eletricidade, água e comunicações na Faixa.

Shtayyeh pediu à equipe do Programa Mundial de Alimentos que documente as condições na Faixa de Gaza e divulgasse mais comunicados de imprensa sobre seu trabalho e as condições lá, diante do bloqueio de mídia imposto por Israel ao proibir a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: