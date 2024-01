Primeiro-ministro palestino pede que comunidade internacional transforme palavras em ações para deter o genocídio

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, destacou nesta quarta-feira (17) que a comunidade internacional deve transformar palavras em ações e deter o genocídio e a agressão perpetrados pela ocupação israelense contra os palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia, incluindo Jerusalém, informa a agência WAFA..

Ele pediu a imposição de sanções aos assentamentos considerados ilegais sob o direito internacional, instando à imposição de sanções a Israel.

As proposições foram apresentadas durante uma reunião com a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, no escritório do primeiro-ministro em Ramallah, na presença do ministro palestino das Relações Exteriores, Riyad al-Maliki, e do representante australiano junto à Autoridade Palestina, Edward Russell.

Durante a reunião, Shtayyeh enfatizou que os governos sucessivos em Israel adotaram uma estratégia de destruição sistemática da solução de dois estados e minaram quaisquer chances para a concretização do Estado da Palestina nas fronteiras de 1967, com Jerusalém como sua capital. "Netanyahu [primeiro-ministro de Israel] não permitirá que nenhum caminho político tenha sucesso."

Ele enfatizou a necessidade de não depender apenas da passagem de Rafah, no Egito, como a única via de entrega de ajuda, e de reabrir todas as passagens com a Faixa para permitir a entrega de ajuda humanitária e médica.

O chefe de governo palestino também enfatizou a necessidade de Israel permitir que a ajuda viaje da Cisjordânia para a Faixa de Gaza, renovando o apelo para restaurar eletricidade e água na Faixa.

O primeiro-ministro afirmou que, além da agressão em Gaza, Israel está promovendo a expansão de assentamentos coloniais na Cisjordânia, suas incursões diárias em territórios palestinos, assassinatos, detenções e a destruição de infraestrutura, além dos ataques de colonos intensificados sob a proteção do exército.

Ele elogiou a posição da Austrália em apoio à solução de dois estados e sua rejeição às atividades coloniais, que, enfatizou, são ilegais sob o direito internacional. Ele também elogiou o povo australiano por seu apoio ao povo palestino.

