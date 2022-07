Primeiro-ministro ucraniano saúda ajuda de 1 bilhão de euros da UE

Apoie o 247

Xinhua - O primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, saudou nesta terça-feira, 12, a decisão da União Europeia (UE) de conceder à Ucrânia um novo pacote de ajuda de 1 bilhão de euros.



A ajuda, que foi aprovada pelos ministros das Finanças dos Estados membros da UE no início do dia, ajudaria a Ucrânia a manter a estabilidade financeira em meio ao conflito com a Rússia, escreveu Shmyhal no Telegram.



A Ucrânia também planeja atrair até 200 milhões de euros em condições preferenciais da Itália, disse Shmyhal.



No início do dia, o Ministério das Finanças da Ucrânia disse que Kiev recebeu uma doação de 1,7 bilhão de dólares dos Estados Unidos e a usará para cobrir despesas do orçamento do estado com serviços médicos.



Kiev planeja arrecadar 20 bilhões de dólares em ajuda internacional de seus parceiros ocidentais até o final de 2022, disse o ministro das Finanças ucraniano, Serhiy Marchenko, em um evento público no mês passado.

