Primeiro país asiático a aprovar vacina de Pfizer, Cingapura começa vacinação nesta quarta

O governo do país também assinou acordos de compra de vacinas da Moderna (EUA) e da farmacêutica chinesa Sinovac edit

247 - Assim como diversos países no mundo, Cingapura, o primeiro país asiático a aprovar a vacina desenvolvida pela Pfizer/BioNTech, iniciou sua vacinação nesta quarta-feira, 30, conforme mostra o portal O Antagonista.

O governo do país também assinou acordos de compra de vacinas da Moderna (EUA) e da farmacêutica chinesa Sinovac. Pelo programa da vacinação, Cingapura espera ter doses suficientes para os 5,7 milhões de habitantes até o terceiro trimestre de 2021.

Enquanto isso, no Brasil de Jair Bolsonaro e do general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, não há plano real para vacinar a população, ao mesmo tempo em que o governo estimula uma campanha contra os imunizantes e busca diminuir a gravidade da pandemia do novo coronavírus.

O conhecimento liberta. Saiba mais