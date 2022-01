Primeiro presidente do Cazaquistão diz que tumultos em massa são tentativa de destruir a integridade do estado

Apoie o 247

Da Agência Tass - Os distúrbios em massa que eclodiram no Cazaquistão em janeiro tiveram como objetivo destruir a integridade da república e os fundamentos do Estado, disse o primeiro presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, nesta terça-feira.

"Os eventos de janeiro abalaram todo o Cazaquistão. Esses tumultos orquestrados e ataques ao Cazaquistão visavam destruir a integridade do país e os fundamentos de nosso Estado. Esses eventos mostram mais uma vez que a independência deve ser muito bem cuidada como um navio frágil que requer manuseio especialmente cuidadoso", disse Nazarbayev em um discurso a seus compatriotas divulgado na terça-feira.

A tragédia que ocorreu se tornou uma lição para todos os moradores do Cazaquistão, destacou Nazarbayev.

"É importante descobrir quem organizou esses atos violentos e assassinatos. A investigação dará uma resposta a esta pergunta. Quero transmitir minhas sinceras condolências aos próximos e queridos dos mortos e desejo uma rápida recuperação àqueles que foram mortos. feridos", disse o primeiro presidente do Cazaquistão.

O Cazaquistão se transformou em um estado reconhecível e respeitável na comunidade internacional ao longo dos anos de sua independência, disse Nazarbayev.

"Este é o resultado da consolidação e união de todos os moradores do Cazaquistão. A estabilidade e a calma sempre foram meu objetivo. Todos devem cuidar desses valores perenes. Passaremos necessariamente por essa crise e nos tornaremos ainda mais fortes", ressaltou. .

Agitação em massa no Cazaquistão

Protestos eclodiram em várias cidades do Cazaquistão em 2 de janeiro, se transformando em tumultos em massa com prédios do governo sendo saqueados em várias cidades alguns dias depois. Eles foram acompanhados por ataques à polícia, militares e órgãos de governo em muitas cidades do país, principalmente em Almaty.

As Organizações do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) enviaram forças de paz para o país da Ásia Central depois que o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev pediu ajuda ao bloco de segurança liderado pela Rússia. A lei e a ordem, afirmam as autoridades cazaques, foram restauradas em todas as regiões do país. De acordo com os dados do Gabinete do Procurador-Geral do Cazaquistão, mais de 4.500 pessoas ficaram feridas nos tumultos em massa e 225 corpos foram entregues em necrotérios.

Transferência de poder

Nazarbayev, que completou 81 anos em julho de 2021, foi o primeiro presidente do Cazaquistão (1991-2019). Em março de 2019, ele assinou uma ordem para encerrar os poderes presidenciais por sua própria vontade. Kassym-Jomart Tokayev sucedeu Nazarbayev no cargo de chefe de Estado. Naquela época, Nazarbayev manteve os cargos de chefe do Conselho de Segurança do país, membro do Conselho Constitucional do Cazaquistão e presidente do partido governante Nur Otan (Luz da Pátria).

Em abril de 2021, Nazarbayev tomou a decisão de entregar a Tokayev os poderes do chefe da Assembleia do Povo do Cazaquistão que ele liderava desde março de 1995.

Após a reunião ampliada de novembro de 2021 do conselho político de Nur Otan, foi relatado que Nazarbayev havia tomado a decisão de transferir a autoridade do presidente do partido para Tokayev. Sob a carta, o presidente do partido é eleito e dispensado deste cargo pelo congresso do partido. O conselho político do partido tem autoridade para convocar o congresso. A data do próximo congresso ainda não foi anunciada.

Nur Otan é o maior partido político do Cazaquistão, com mais de 835.000 membros.