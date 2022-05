Primeiros-ministros da Índia e de países do Norte da Europa pedem fim das hostilidades na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

TASS - Os primeiros-ministros da Índia e dos países do norte da Europa acreditam que é necessária uma cessação imediata das hostilidades na Ucrânia, de acordo com a declaração conjunta, adotada após uma cúpula em Copenhague.

"Os primeiros-ministros expressaram sua séria preocupação com a atual crise humanitária na Ucrânia. Eles condenaram inequivocamente as mortes de civis na Ucrânia. Reiteraram a necessidade de uma cessação imediata das hostilidades", diz o comunicado, publicado no site do Ministério das Relações Exteriores da Índia.

A declaração aponta que a ordem global moderna foi construída sobre a Carta da ONU, o direito internacional e o respeito à soberania e à integridade territorial dos Estados.

As partes "discutiram o efeito desestabilizador do conflito na Ucrânia e suas implicações regionais e globais mais amplas", diz o comunicado.

A reunião contou com a presença do primeiro-ministro da Índia Narendra Modi, do primeiro-ministro da Noruega Jonas Gahr Store, da primeira-ministra da Suécia Magdalena Andersson, da primeira-ministra da Islândia Katrin Jakobsdottir, da primeira-ministra da Finlândia Sanna Marin e do primeiro-ministro da Dinamarca Mette Frederiksen.

