Primeiros voluntários são selecionados na Rússia para testar vacina contra coronavírus

247 - Os primeiros voluntários já foram selecionados para testar uma vacina russa contra o novo coronavírus. As sessões devem começar no final de junho. O trabalho começou em fevereiro no Vector Institute, referência na pesquisa biotecnológica e virológica da Rússia. A vacina já foi testada em ratos e furões e agora será em cerca de 60 humanos.

No momento, o país já registrou mais de 13,5 mil casos de coronavírus e 106 mortes. No mundo, entretanto, o número de mortes é superior a 100 mil casos e quase 2 milhões de pessoa foram infectadas. Outros países, como China e EUA, também estão procurando vacina para o vírus.

