Tass - Em 2024, a Rússia estabeleceu o objetivo de remover qualquer dependência do Ocidente, disse o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, durante uma coletiva de imprensa sobre o trabalho diplomático russo em 2023.

O ministro das Relações Exteriores amenizou os rumores sobre as negociações diretas entre Moscou e Kiev, supostamente em preparação, e nomeou os países que a Rússia considera seu "círculo próximo".

Aqui estão as declarações-chave de Lavrov.

Sobre os amigos da Rússia As relações entre Rússia e China atualmente vivenciam o melhor período de sua história secular.

"Estas relações são mais firmes, confiáveis e mais avançadas do que uma união militar em seu entendimento da era da Guerra Fria."

"Em todos os casos, os interesses da Rússia e da China alcançam um denominador comum após negociações, e isso é um exemplo para a resolução de quaisquer questões por outros participantes da comunicação global."

As relações de cooperação particularmente privilegiada com a Índia se desenvolvem gradualmente. A Rússia também eleva as relações com os estados africanos a um verdadeiro nível estratégico. Ela desenvolve relações com o continente latino-americano. O círculo próximo da Rússia também inclui Irã, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar.

Sobre os BRICS Cerca de 30 estados estão interessados em se aproximar dos BRICS. Esta associação tem um grande futuro pela frente. Sendo uma estrutura global super-regional, os BRICS "simbolizam a diversidade de um mundo multipolar."

A rejeição da Argentina em se juntar aos BRICS neste momento é uma decisão soberana do país.

"Isso não é uma rejeição de adesão, é uma explicação de por que eles não estão prontos para fazer isso neste momento."

Sobre a Ucrânia A Rússia não tem nada contra os acordos de outros estados com a Ucrânia, mas isso não mudará os planos de Moscou, e os objetivos da operação especial serão alcançados.

"Não há esperanças de que a Rússia será derrotada de alguma forma. […] Aqueles que falharam em aprender história - e são muitos no Ocidente - podem sonhar com isso."

A Ucrânia enfrentará o destino do Afeganistão, "porque, quando se depende de um mestre sem perceber que o mestre pensa apenas em si mesmo, não em você, não se pode esperar que os interesses do seu povo sejam levados em conta de alguma forma."

A Rússia é filosófica sobre os sinais do Ocidente em relação à solução de paz na Ucrânia. Anteriormente, o Presidente Vladimir Putin "mais uma vez disse: não rejeitamos negociações, mas aqueles que rejeitam devem entender que quanto mais atrasam, mais difícil será para eles negociar."

"Agora, vemos essa profecia se cumprindo", disse Lavrov.

Relatórios da mídia de que Moscou e Kiev possam supostamente realizar negociações diretas em Genebra são rumores.

"Não cabe à Ucrânia decidir quando parar e quando falar seriamente sobre precondições realistas para o fim deste conflito", "é necessário conversar com o Ocidente sobre isso."

"O Ocidente não quer nenhuma resolução construtiva que leve em conta as preocupações legítimas da Rússia." Isso está sendo indicado pelo incitamento e coerção de Kiev "para o uso cada vez mais agressivo de armas de longo alcance para atacar a Crimeia, a fim de torná-la inabitável, bem como profundamente no território russo, e não apenas incitamento, mas entrega de armas correspondentes também."

Sobre controle de armas Há algum tempo, Washington levantou a questão do controle de armas "exclusivamente para retomar as inspeções e visitar [instalações nucleares] russas."

"Enquanto isso, eles enviaram armas para os ucranianos que foram usadas para ataques às nossas bases de bombardeiros estratégicos, por exemplo."

"Então é assim: 'Sim, você é nosso inimigo, nós o declaramos nosso inimigo. Mas estamos prontos para conversar sobre olhar para o seu arsenal nuclear estratégico novamente. Isso não tem relação."

É impossível falar sobre a restauração do diálogo de estabilidade estratégica com os EUA separadamente da situação de segurança geral, então não há fundamentos para qualquer conversa.

Moscou "não rejeita essa perspectiva, é claro, assim como não rejeita uma opção de solução política e diplomática dos desacordos existentes."

"Mas firmemente condicionamos tal opção à rejeição total do Ocidente de seu curso malicioso para minar de forma abrangente a segurança da Rússia e seus interesses, bem como desrespeito público e demonstrativo pelos nossos interesses fundamentais."

No entanto, "os americanos nunca desejaram tal revisão abrangente dos problemas de estabilidade estratégica."

Sobre a situação em torno do Iêmen Os EUA, juntamente com seus aliados, pisotearam todas as normas do direito internacional.

"Ninguém deu a ninguém nenhum mandato para bombardear o Iêmen." "E as declarações de desculpa de Washington - elas parecem […] muito patéticas".

É difícil fazer quaisquer previsões sobre a possibilidade de diálogo.

"O mais importante agora é parar uma agressão contra o Iêmen, porque quanto mais os americanos e os britânicos bombardeiam [o território iemenita], menos os houthis estão dispostos a negociar."

Sobre o conflito palestino-israelense O presidente dos EUA, Joe Biden, e outros estados ocidentais entendem que a situação no Oriente Médio será muito difícil de resolver sem o estabelecimento de um Estado palestino.

"Os contatos semi-fechados com envolvimento dos EUA, Israel e certos países árabes 'não implicam em um diálogo direto entre os palestinos e os israelenses; em vez disso, implicam que os adultos concordarão em como os palestinos terão que viver, e então eles lhes contarão sobre isso."

"Isso não terá sucesso."

"É impossível garantir a segurança confiável de Israel sem o estabelecimento de um Estado palestino. E a Rússia está muito interessada que Israel, os israelenses vivam em segurança. Este é o nosso parceiro de longa data."

Sobre Armênia e Azerbaijão A falta de progresso na normalização das relações entre Armênia e Azerbaijão é causada pela posição de Yerevan. Ela toma conselhos do Ocidente, que busca impedir a implementação de acordos trilaterais entre Moscou, Baku e Yerevan.

O Azerbaijão está pronto para assinar um tratado de paz com a Armênia em território russo, mas a posição de Yerevan não está clara.

"Há todas as razões para dizer que o Ocidente quer impedir o cumprimento dos acordos que Yerevan e Baku alcançaram com a mediação da Rússia."

O formato "3+3" na Transcaucásia é promissor, "porque não depende de alguma conjuntura geopolítica global, e é livre deste jogo de 'preservar a hegemonia', que Washington e seus colegas de Bruxelas desenvolvem atualmente."

