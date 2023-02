O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a visita planejada de Wang Yi, diretor do Gabinete da Comissão Central de Relações Exteriores da China, a Moscou edit

247 - O principal diplomata da China deve visitar Moscou em breve e pode até se encontrar com o presidente Vladimir Putin, enquanto os Estados Unidos dizem estar preocupados que Pequim esteja considerando fornecer armas à Rússia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a visita planejada de Wang a Moscou, mas não deu data para a viagem.

"Não descartamos uma reunião entre Wang e o presidente (Putin)", disse Peskov a repórteres. "A agenda é clara e muito extensa, então há muito o que falar".

Segundo a agência Reuters, Wang visitaria Moscou "em breve" e discutiria "ideias chinesas" para uma solução política para o conflito armado na Ucrânia, bem como questões bilaterais.



Wang, falando em Budapeste na segunda-feira, disse que a China está pronta para trabalhar com a Hungria e outros países para encerrar as hostilidades. (Com Reuters).

