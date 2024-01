Principal diplomata da Suíça diz que não haverá solução pacífica para a guerra na Ucrânia sem a Rússia

Apoie o 247

(Sputnik) - Não haverá uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia sem a Rússia, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Suíça, Ignazio Cassis, acrescentando que sua reunião com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, à margem do Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi dedicada a este tópico e o diálogo continuará.

"Esta é exatamente a questão [quais são as condições para realizar uma cúpula de paz na Ucrânia] que estamos discutindo agora com parceiros centrais, como a Rússia. É óbvio que não haverá soluções pacíficas [para o conflito na Ucrânia] sem a Rússia, porque a Rússia está diretamente envolvida. O propósito desta reunião [com Lavrov] foi estabelecer um diálogo que continuará na direção da busca pela paz. Não posso lhe dizer mais, você pode entender que esse tipo de diálogo deve permanecer confidencial", disse Cassis a jornalistas na sede da ONU em Nova Iorque, quando questionado se os ministros discutiram a proposta da Suíça de realizar uma cúpula em 2024 sobre a paz na Ucrânia durante a reunião.

O ministro das Relações Exteriores suíço disse que terá discussões semelhantes com outros países, como Índia e China, nos próximos dias, acrescentando que não há alternativa senão encontrar consenso para a paz na Ucrânia "apesar das posições opostas de Moscou e Kiev".

Quando questionado se as autoridades ucranianas deveriam revogar uma lei que as proíbe de negociar com a Rússia, Cassis disse que é "uma pergunta muito específica" e ele "não pode respondê-la" porque "este não é o momento de responder a esta pergunta".

"Uma coisa é clara: se você deseja interagir no caminho para a paz, é preciso se envolver em um diálogo político. E se você proibir o diálogo político entre os dois países, não poderá participar do processo de paz", disse ele.

O ministro suíço acrescentou que não "entrará em detalhes agora porque" a situação está "no ponto de partida dessas conversas preliminares".

"Estamos envolvidos em tais conversas agora para ver se existem maneiras de alcançarmos um avanço. Existem muitos pontos. Este é apenas um deles", disse ele.

No início de janeiro, a presidente suíça Viola Amherd disse que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu à Suíça que sediasse uma cúpula de paz sobre a Ucrânia. O chefe do gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, afirmou que Kiev deseja realizar cúpulas para aprovar a "fórmula de paz" ucraniana. Cassis disse posteriormente que a Rússia precisa fazer parte de qualquer processo de paz relacionado com o conflito na Ucrânia.

A Suíça está pronta para apoiar o diálogo e iniciativas destinadas a alcançar um acordo de paz no conflito na Ucrânia, afirmou na segunda-feira a embaixadora suíça nas Nações Unidas, Pascale Baeriswyl.

O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Alexander Grushko, também disse na segunda-feira que a Suíça não busca contato com a Rússia para organizar uma cúpula de paz sobre a Ucrânia, e as reuniões no âmbito do plano de paz do presidente ucraniano não fazem sentido.

