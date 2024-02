Principal diplomata do Reino Unido diz que pode reconhecer um Estado palestino antes de um acordo com Israel

Apoie o 247

247 - O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, disse estar aberto a reconhecer um Estado palestino logo após um cessar-fogo na Faixa de Gaza, sem esperar pelo desfecho das negociações prolongadas entre israelenses e palestinos por uma solução de dois Estados, informa o The Guardian.

O reconhecimento "não pode ocorrer no início do processo, mas também não precisa ser exatamente no final do processo", disse Cameron, ex-primeiro-ministro, durante sua visita ao Líbano na quinta-feira.

"Isso poderia ser algo que consideraríamos à medida que esse processo, essa progressão para uma solução, se tornasse mais concreta", afirmou Cameron. "O que precisamos fazer é oferecer ao povo palestino uma perspectiva de um futuro melhor, o futuro de ter um Estado próprio".

No entanto, ele também disse que nenhum reconhecimento poderia ocorrer enquanto o Hamas permanecesse na Faixa de Gaza, mas que poderia ocorrer enquanto as negociações israelenses com os líderes palestinos continuassem.

