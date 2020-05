Principal epidemiologista dos EUA alerta para risco de fim prematuro da quarentena

247 - O principal epidemiologista dos EUA, que é também um dos quatro principais médicos do governo que testemunharão por videoconferência em uma audiência de alto nível diante do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado, vai alertar para os riscos de uma abertura prematura do país.

Em um e-mail para o New York Times, Fauci anunciou que a mensagem central que ele planeja enviar aos senadores trata sobre "o perigo de tentar abrir o país prematuramente". Para ele, corre-se o risco de acontecerem "múltiplos surtos em todo o país", informa Russia Today.

"Isso não apenas resultará em sofrimento e morte desnecessários, mas também nos atrasará na nossa busca de voltar ao normal", previu Fauci.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.