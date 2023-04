Principal grupo paralimilitar do Sudão entra em confronto com o exército em aparente tentativa de golpe

Forças de Apoio Rápido, principal grupo paramilitar sudanês, disse ter ter tomado o palácio presidencial, a residência do chefe do Exército e o aeroporto internacional de Cartum edit

Reuters - O principal grupo paramilitar do Sudão disse ter tomado o palácio presidencial, a residência do chefe do Exército e o aeroporto internacional de Cartum no sábado em uma aparente tentativa de golpe, mas os militares disseram que estão revidando.

As Forças de Apoio Rápido (RSF), que acusaram o Exército de atacá-los primeiro, também disseram ter tomado os aeroportos na cidade de Merowe, no norte, e em El-Obeid, no oeste.

A situação no terreno não era clara. O exército disse que estava lutando contra o RSF em locais que os paramilitares disseram ter tomado. O exército também disse que tomou algumas bases RSF e negou que o RSF tivesse tomado o aeroporto de Merowe.

Um grande confronto entre o RSF e o exército pode mergulhar o Sudão em um conflito generalizado enquanto luta contra o colapso econômico e a violência tribal, e também pode inviabilizar os esforços para avançar para as eleições.

Os confrontos seguem as crescentes tensões entre o exército e o RSF sobre a integração do RSF nas forças armadas e quem deve supervisionar o processo. O desacordo atrasou a assinatura de um acordo apoiado internacionalmente com os partidos políticos sobre a transição para a democracia.

As forças civis que assinaram uma versão preliminar deste acordo em dezembro pediram no sábado uma suspensão imediata das hostilidades tanto do exército quanto do RSF, para impedir que o Sudão deslize para "o precipício do colapso total".

"Este é um momento crucial na história do nosso país", disseram eles em um comunicado. "Esta é uma guerra que ninguém vencerá e que destruirá nosso país para sempre."

O RSF acusou o exército de realizar uma conspiração de partidários do ex-presidente Omar Hassan al-Bashir - que foi deposto em 2019 - e de tentar um golpe.

A RSF é chefiada pelo ex-líder da milícia, general Mohamed Hamdan Dagalo, mais conhecido como Hemedti. Ele é vice-líder do Conselho Soberano do Sudão, liderado pelo general do exército Abdel Fattah al-Burhan, desde 2019.

O exército disse que a força aérea sudanesa estava conduzindo operações contra o RSF. Imagens de emissoras mostraram uma aeronave militar no céu acima de Cartum, mas a Reuters não pôde confirmar o material de forma independente.

Tiros puderam ser ouvidos em várias partes de Cartum e testemunhas oculares relataram tiroteios em cidades vizinhas.

Um jornalista da Reuters viu canhões e veículos blindados posicionados nas ruas da capital e ouviu tiros de armas pesadas perto do quartel-general do exército e do RSF.

Imagens de TV mostraram fumaça subindo em várias áreas de Cartum.

Os médicos disseram que pelo menos três civis foram mortos.

Os confrontos também ocorreram na sede da TV estatal do Sudão, disse um âncora que apareceu na tela.

O porta-voz das forças armadas sudanesas disse à estação de televisão Al Jazeera Mubasher que o exército responderia a qualquer ação "irresponsável", já que suas forças entraram em confronto com o RSF em Cartum e em outras partes do país.

O brigadeiro-general Nabil Abdallah disse que havia uma forte presença de tropas do RSF na sede da TV em Cartum.

Testemunhas oculares relataram tiros em muitas outras partes do país fora da capital. Isso incluiu intensas trocas de tiros em Merowe, disseram testemunhas oculares à Reuters.

Testemunhas oculares disseram que confrontos também eclodiram entre o RSF e o exército nas cidades de El Fasher e Nyala, em Darfur.

