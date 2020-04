Príncipe Charles fala pela primeira vez sobre coronavírus: 'Experiência frustrante e angustiante'

247 - Pela primeira vez depois do diagnóstico de Covid-19, o príncipe Charles, de 71 anos, se dirigiu aos súditos nesta quarta-feira, num vídeo publicado nas redes sociais da Clarence House, falando sobre a "experiência estranha, frustrante e angustiante" de ter o novo coronavírus. A informação é do jornal O Globo.

"Tendo recentemente passado pelo processo de contração desse coronavírus - felizmente com sintomas relativamente leves - agora me encontro do outro lado da doença, mas ainda em estado de distância social e isolamento geral", disse ele. "Como todos aprendemos, essa é uma experiência estranha, frustrante e muitas vezes angustiante quando a presença de familiares e amigos não é mais possível e as estruturas normais da vida são removidas de repente. Em um momento tão sem precedentes e ansioso em todas as nossas vidas, minha esposa e eu estamos pensando particularmente em todos aqueles que perderam seus entes queridos em circunstâncias tão difíceis e anormais, e naqueles que tiveram que suportar doenças, isolamento e solidão".

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa