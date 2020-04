Príncipe Charles inaugura hospital contra o coronavírus em Londres

O Príncipe Charles, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, inaugurou nesta sexta-feira um hospital de campanha contra o novo coronavírus no espaço de um centro de convenções em Londres edit

247 - O Príncipe Charles, filho da Rainha do Reino Unido, Elizabeth II, participou nesta sexta-feira (3) da cerimônia de inauguração de um hospital de campanha para tratar de pacientes de coronavírus. A inauguração foi feita via videoconferência direto de Birkhall, sua casa em Aberdeenshire, no norte da Escócia.

Utilizando-se da estrutura do ExCel London, um centro de exposições no leste da cidade inglesa, o NHS Nightingale Hospital London é o primeiro complexo de saúde inaugurado especificamente para o combate à covid-19 no país.

Inicialmente contando com 500 camas equipadas com ventiladores e oxigênio, a previsão é de que Nightingale Hospital londrino chegue a ter 4.000 leitos à disposição dos infectados pela covid-19, informa o UOL.

