Príncipe Charles nega ter indagado sobre tom de pele de filho de Harry e Meghan

BRIDGETOWN (Reuters) - O porta-voz do príncipe britânico Charles refutou nesta segunda-feira (29) uma afirmação feita em um livro segundo a qual o herdeiro do trono questionou qual seria o tom da pele do filho do príncipe Harry e de Meghan.

No livro "Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan", o autor Christopher Andersen diz que Charles indagou qual seria a "tez" da criança.

"Isto é ficção e não merece comentário adicional", disse o porta-voz de Charles a repórteres em Barbados, onde o príncipe participará de comemorações que marcam a transição da ilha para uma república.

De acordo com o site de notícias de celebridades Page Six, o livro relata uma suposta conversa entre Charles e sua esposa Camilla. Na manhã do noivado de Harry e Meghan, em 2017, Charles teria dito: "Eu me pergunto como as crianças serão?"

Camilla parece ter ficado "algo espantada" e respondido: "Bem, absolutamente lindas, tenho certeza", disse o Page Six.

Segundo o livro, Charles abaixou a voz e perguntou: "Quer dizer, qual você acha que será a tez dos filhos deles?"

O livro, que deve ser lançado na terça-feira, não chega a afirmar que Charles é o "membro sênior da realeza" não-identificado que Meghan, em uma entrevista concedida em março a Oprah Winfrey, acusou de ter expressado preocupações sobre quão escura a pele de seu filho poderia ser.

Meghan, que tem mãe negra e pai branco, disse que o filho Archie não recebeu o título de príncipe devido a tal preocupação da família real.

