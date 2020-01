Príncipe saudita hackeou Jeff Bezos, dizem relatores da ONU

Dois relatores especiais das Nações Unidas divulgaram uma nota apontando indícios de que a Arábia Saudita, com participação do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, hackeou o celular do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos. No relatório, eles pedem investigação internacional para o caso edit

247 - Dois relatores especiais das Nações Unidas divulgaram uma nota apontando indícios de que a Arábia Saudita, com participação do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, hackeou o celular do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos. No relatório, eles pedem investigação internacional para o caso.

A reportagem do jornal O Globo destaca que "as informações que recebemos sugerem o possível envolvimento do príncipe herdeiro na vigilância do senhor Bezos, em um esforço para influenciar, ou mesmo silenciar, a cobertura do Washington Post sobre a Arábia Saudita", escreveram os especialistas independentes Agnes Callamard, relatora especial para assassinatos extrajudiciais, e David Kaye, relator especial para liberdade de expressão, no comunicado no qual se dizem "muito preocupados" com o caso."

A matéria ainda acrescenta que "as autoridades das Nações Unidas afirmaram que consideram confiável um relatório forense encomendado pela equipe de segurança de Bezos, que concluiu "com médio a alto nível de confiança" que o telefone do empresário provavelmente foi hackeado a partir de um vídeo contaminado enviado de uma conta do WhatsApp pertencente ao príncipe herdeiro saudita, conhecido pela sigla MBS."