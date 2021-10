Príncipe William critica turismo espacial: “deveriam focar em salvar Terra, não em viagens espaciais”

William criticou Jeff Bezos, a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk e o compatriota Richard Branson, cujas empreitadas rivais visam abrir caminho a uma nova era de viagens espaciais comerciais particulares edit

Reuters - O príncipe britânico William fez uma crítica velada aos bilionários ocupados com uma corrida pelo turismo espacial, dizendo que as grandes mentes do mundo deveriam se concentrar em solucionar os problemas ambientais enfrentados pela Terra.

Durante uma entrevista à rede BBC exibida nesta quinta-feira, William pareceu criticar Jeff Bezos, a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk e o compatriota Richard Branson, cujas empreitadas rivais visam abrir caminho a uma nova era de viagens espaciais comerciais particulares.

"Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes dedicados a tentar consertar este planeta, não tentar encontrar o próximo lugar para viver", disse William a respeito da corrida espacial.

Seus comentários vieram depois de Musk falar sobre missões a Marte e Bezos descrever seu voo espacial inaugural em julho como parte da construção de uma estrada ao espaço "para que nossos filhos e os filhos deles possam construir um futuro".

"Precisamos fazer isso para resolver os problemas aqui na Terra", disse Bezos, que na quarta-feira comemorou ter embarcado o ator William Shatner, de "Jornada na Estrelas", em sua nova espaçonave New Shepard.

Falar sobre questões ecológicas se tornou uma causa importante da família real britânica, e William, de 39 anos, está seguindo os passos do falecido avô, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, e de seu pai, o príncipe Charles.

Charles, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico atualmente com 72 anos, pede ações para deter a mudança climática e o dano ambiental há décadas, muito antes de o tema se tornar popular, o que o levou a ser ridicularizado muitas vezes.

