Problema de saúde da rainha pode obrigar Harry a voltar ao Reino Unido

Metrópoles - Prestes a completar sete décadas à frente do trono britânico, a rainha Elizabeth II mostrou relutância em pausar a agenda que, agora, tem sido representada por alguns integrantes seniores da realeza, como o filho e neto, os príncipes Charles e William, respectivamente. Quem também pode ser obrigado a voltar para o núcleo do alto escalão da monarquia é Harry. Ele atualmente não integra a Coroa.

Com base nas normas britânicas, o príncipe Harry pode ter de cumprir seu dever real caso a rainha fique doente ou temporariamente indisposta, conforme publicou o jornal Express nesta quinta-feira (4/11). Vale lembrar que o duque de Sussex e a mulher, Meghan Markle, renunciaram aos cargos na realeza em março de 2020. Com a decisão, eles não pertencem à Coroa britânica. O casal deixou o Reino Unido para morar nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet Diana.

