Processo de impeachment de Trump será apresentado ao Senado na próxima segunda

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos apresentará ao Senado na próxima segunda-feira (25) um pedido de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump.

A medida foi anunciada nesta sexta (22) por Chuck Schumer, líder democrata no Senado.

“A Câmara vai entregar o artigo de impeachment ao Senado. O Senado vai conduzir um julgamento de impeachment de Donald Trump. Será um julgamento completo. Será um julgamento justo”, disse Schumer, conforme reportado na Reuters.

A acusação é de que Trump, revoltado pela derrota nas eleições, incitou uma insurreição nos eventos no Capitólio no início deste mês.

Alguns republicanos argumentam que não há sustentação legal para um processo de impeachment após o termino do mandato presidencial, mas esse ponto de vista não é unânime.

"Se alguém se demite ou se esgota o tempo, não faz diferença. Eles ainda podem ser responsabilizados e não há nada no espírito, ou na letra das disposições de impeachment na Constituição que argumente contra isso”, afirma o senador democrata Richard Blumenthal, conforme reportado na Associated Press.

No Senado americano, como resultado de um acordo feito em 2001, são necessários 60 votos, mais que a maioria, para avançar legislação. Assim, o impeachment depende do apoio de 17 senadores republicanos, além do dos democratas.

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, se mobiliza para evitar que os democratas mudem a regra dos 60.

