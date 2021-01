Procurador decide não denunciar criminalmente policial que atirou em Jacob Blake

247 - Um procurador do estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira, 5, que não vai apresentar acusação formal contra o policial Rusten Sheskey por ter atirado em Jacob Blake, um homem negro.

Durante abordagem em Kenosha em agosto, Sheskey atirou em Blake, o que intensificou os protestos contra o racismo e a violência policial nos EUA que ocorriam desde a morte de George Floyd, três meses antes.

Pessoas que estavam na região do ocorrido capturaram imagens de Sheskey atirando sete vezes nas costas de Blake.

A defesa do policial argumenta que ele só atirou porque viu o homem segurando uma faca. No entanto, as câmeras não mostram Blake portando isso. Também não mostram o homem ameaçando as autoridades, conforme alega a polícia.

Blake foi internado em estado grave e perdeu o movimento das pernas após ser baleado.

Outra vez brutalidade e racismo policial en EEUU. Pese aos disparos, Jacob Blake logrou sobrevivir.



Black Lives Matter 🖤 pic.twitter.com/SxlozlV2qH — Podemos Galicia (@Podemos_Galicia) August 24, 2020

