Procurador especial intima autoridades eleitorais em 3 estados em investigação de Trump

(Reuters) - O procurador especial que supervisiona duas investigações federais relacionadas a Donald Trump emitiu intimações do grande júri para autoridades eleitorais locais no Arizona, Michigan e Wisconsin como parte de uma investigação sobre os esforços para reverter a derrota do ex-presidente republicano nas eleições Eleição 2020 nos EUA.

Duas das intimações de 22 de novembro do procurador especial Jack Smith, enviadas a autoridades nos condados de Milwaukee e Dane, em Wisconsin, buscavam "toda e qualquer comunicação de qualquer forma para, de ou envolvendo" Trump ou sua campanha entre 1º de junho de 2020 e seu último dia como presidente em 20 de janeiro de 2021, de acordo com cópias vistas pela Reuters.

As intimações também buscavam comunicações envolvendo uma lista dos advogados de Trump durante a campanha de 2020, incluindo Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Justin Clark, Jenna Ellis e Cleta Mitchell.

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, em 18 de novembro, três dias depois de Trump anunciar sua candidatura presidencial para 2024, nomeou Smith para assumir as duas investigações do Departamento de Justiça. A outra investigação se concentra no tratamento de documentos confidenciais do governo por Trump depois de deixar o cargo.

Um porta-voz do condado de Maricopa, no Arizona, confirmou o recebimento de uma intimação e disse que as autoridades cumprirão, mas se recusou a dar mais detalhes. Um porta-voz do condado de Wayne, em Michigan, recusou-se a confirmar ou negar a existência de uma intimação.

As intimações, relatadas pela primeira vez pelo Washington Post, foram emitidas poucos dias depois que Smith, que atuou como promotor de crimes de guerra em Haia, começou seu trabalho.

Na investigação dos documentos, agentes do FBI realizaram uma busca aprovada pelo tribunal em 8 de agosto na propriedade de Trump em Mar-a-Lago. Cerca de 100 documentos marcados como sigilosos estavam entre os milhares de registros apreendidos. Os investigadores também estão investigando uma possível obstrução da sonda. O departamento disse que 13.000 documentos, totalizando aproximadamente 22.000 páginas, foram recuperados.

As intimações enviadas a autoridades em Wisconsin, Arizona e Michigan se assemelham às enviadas anteriormente a outras testemunhas, incluindo líderes do Partido Republicano e autoridades eleitas em estados-chave nas eleições de 2020.

O Departamento de Justiça está investigando uma tentativa fracassada dos aliados de Trump de anular os resultados de 2020, enviando lotes de listas falsas de eleitores - para o sistema estado a estado que determina os vencedores das eleições presidenciais - aos Arquivos Nacionais dos EUA e tentando bloquear o Congresso de certificando a vitória eleitoral do democrata Joe Biden.

Repórteres que vigiaram o tribunal federal em Washington na terça-feira também viram o ex-assessor da Casa Branca Stephen Miller entrar no prédio para comparecer perante um grande júri pela segunda vez em duas semanas. Miller é o mais recente ex-funcionário da Casa Branca e vice-presidente a comparecer perante um grande júri nos últimos meses.

