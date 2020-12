Procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, pede demissão do cargo

"Bill partirá pouco antes do Natal para passar as férias com sua família", informou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Twitter. O procurador-geral adjunto, Jeff Rosen, assumirá o posto interinamente edit

247 - O procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, pediu demissão do cargo no início da noite desta segunda-feira (14). A decisão foi comunicada pela conta oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Twitter.

Segundo Trump, o procurador-geral adjunto, Jeff Rosen, assumirá o posto interinamente.

"Tive uma reunião muito agradável com o procurador-geral, Bill Barr, na Casa Branca. Nosso relacionamento tem sido muito bom, ele tem feito um excelente trabalho! De acordo com a carta, Bill partirá pouco antes do Natal para passar as férias com sua família. O procurador-geral adjunto, Jeff Rosen, uma pessoa notável, se tornará o procurador-geral interino. O altamente respeitado Richard Donoghue assumirá as funções de procurador-geral adjunto. Obrigado a todos!", escreveu Trump.

Também na noite desta segunda-feira, o Colégio Eleitoral confirmou a vitória de Biden na eleição presidencial de 2020, colocando fim à era Trump.

