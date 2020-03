Michael Lauber, procurador-geral da Suíça, que atuou na operação Lava Jato, é alvo de sanções disciplinares. As medidas foram tomadas por conta de sua atuação nas investigações sobre o escândalo de corrupção na Fifa edit

247 - "Michael Lauber, procurador-geral da Suíça, é alvo de sanções disciplinares. As medidas foram tomadas por conta de sua atuação nas investigações sobre o escândalo de corrupção na Fifa". A informação é do jornalista Jamil Chade, em sua coluna no UOL.

O jornalista informa que "Lauber manteve reuniões secretas com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e jamais registrou os encontros. Foi o mesmo procurador quem liderou a cooperação internacional com o Brasil no âmbito da Lava Jato. Nesse aspecto, não existem processos contra ele".

"Uma investigação foi aberta diante das revelações relativas ao processo contra a Fifa. O resultado do inquérito contra o procurador aponta para falhas "muito severas" por parte de Lauber. Entre os erros que cometeu, o suíço não disse a verdade sobre os encontros, violou o código de conduta e tentou até mesmo obstruir um processo que existia contra ele", acrescenta ele.