Produção tem forte queda na Alemanha, que caminha para a recessão

Apoie o 247

Google News

BERLIM, 8 de maio (Reuters) - A produção industrial da Alemanha caiu mais do que o esperado em março, em parte devido ao fraco desempenho do setor automotivo, renovando os temores de recessão na maior economia da Europa.

A produção diminuiu 3,4% em relação ao mês anterior, após um aumento ligeiramente revisado de 2,1% em fevereiro, informou o escritório federal de estatísticas na segunda-feira. Em uma pesquisa da Reuters, analistas apontaram uma queda de 1,3%.

"Após um desempenho animador da produção industrial no início do ano, houve uma queda inesperadamente acentuada em março", disse o ministério da economia.

A fabricação de veículos automotores e peças automotivas caiu 6,5% em relação ao mês anterior. A produção de máquinas e equipamentos caiu 3,4% e a produção no setor da construção diminuiu 4,6% no mês.

No primeiro trimestre, a produção foi 2,5% maior do que no último trimestre de 2022, de acordo com o escritório de estatísticas.

Em março, os pedidos industriais na Alemanha caíram 10,7% em relação ao mês anterior em termos sazonalmente ajustados, registrando o maior declínio mensal desde 2020, no auge da pandemia de COVID-19.

"A indústria manufatureira alemã está sofrendo cada vez mais com o aumento das taxas de juros globais, que estão cada vez mais freando a economia", disse o economista-chefe do Commerzbank, Ralph Solveen. "Os riscos de uma recessão na Alemanha estão aumentando."

As vendas no varejo e as exportações também caíram acentuadamente em março, aumentando as chances de uma revisão para baixo do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre, disse Carsten Brzeski, chefe global de macroeconomia do ING.

O PIB ficou inalterado no primeiro trimestre em termos ajustados em relação ao trimestre anterior, após uma contração de 0,5% no quarto trimestre de 2022. Uma recessão é definida como dois trimestres consecutivos de contração.

"Uma revisão para baixo significaria que a economia entrou em recessão afinal", disse Brzeski.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.