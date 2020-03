Produtores de soja iniciam locaute na Argentina contra aumento de imposto decretado por Fernández

Revista Fórum - Com centenas de tratores cortando algumas das principais estradas do interior da Argentina, os produtores de soja do país iniciaram nesta sexta-feira (6) uma paralisação que, segundo eles, deve durar ao menos 4 dias. A razão do locaute é o aumento dos impostos sobre a soja, anunciado recentemente pelo governo de Alberto Fernández.

Na semana passada, o Ministério da Agricultura da Argentina anunciou um aumento do imposto sobre a soja, que será progressivo. Ou seja, os pequenos produtores pagarão menos, e poderão até ter uma redução em sua alíquota, enquanto os grandes produtores terão que pagar mais.

Por exemplo, os que produzem menos de 500 toneladas poderão ter compensações que diminuirão sua alíquota em até 12%, enquanto os mega produtores, com produção acima de 1000 toneladas, terão um aumento de 3%.

Leia a íntegra na Fórum.