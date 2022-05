Professora morta em tiroteio nos EUA tentou proteger alunos: “Heroína”

Eva Mireles, de 44 anos, está entre as vítimas do massacre na Robb Elementary School, no Texas, que deixou 19 crianças e dois adultos mortos edit

Metrópoles - A mãe e professora de educação especial Eva Mireles, de 44 anos, está entre as vítimas do atirador que causou uma tragédia em escola no Texas, Estados Unidos.

Segundo relatos de testemunhas à mídia local, Eva Mireles era docente há 17 anos. Professora de educação especial na Robb Elementary há cerca de cinco anos, ela foi baleada e morta numa tentativa de proteger seus alunos na sala de aula na terça-feira (24).

A informação foi confirmada por uma tia da vítima, Lydia Martinez Delgado, ao New York Times. A professora, segundo ela, era “muito amada” e foi uma “heroína”.

Eva era casada com um policial do distrito, Ruben Ruiz, de 43. No perfil da docente no site da escola, ela descreveu que o casal tem uma filha em idade universitária.

“Eu tenho uma família solidária, divertida e amorosa, que inclui um oficial da UCISD (Ruiz), uma filha graduada na faculdade (Adalynn) e 3 amigos peludos (Callie, Kane e Koda). Eu amo correr, caminhar, e agora você pode me ver andando de bicicleta!!”

